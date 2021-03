Barbara d’Urso in ansia: Morandi ancora ricoverato (Di martedì 16 marzo 2021) A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso parla delle condizioni di salute di Gianni Morandi ricoverato al centro grandi ustionati di Cesena. A preoccupare maggiormente è lo stato della sua mano destra rimasta particolarmente colpita dall’incidente agricolo Anche Barbara d’Urso è preoccupata per lo stato di salute di Gianni Morandi, ricoverato al centro grandi ustionati di Cesena dopo l’incidente avvenuto in campagna nel quale ha riscontrato profonde ustioni. Nel corso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 marzo 2021) A Pomeriggio 5parla delle condizioni di salute di Giannial centro grandi ustionati di Cesena. A preoccupare maggiormente è lo stato della sua mano destra rimasta particolarmente colpita dall’incidente agricolo Ancheè preoccupata per lo stato di salute di Giannial centro grandi ustionati di Cesena dopo l’incidente avvenuto in campagna nel quale ha riscontrato profonde ustioni. Nel corso Articolo completo: dal blog SoloDonna

