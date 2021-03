AstraZeneca, autopsia prof di Biella: fatto cardiaco improvviso, nessuna apparente correlazione con vaccino (Di martedì 16 marzo 2021) Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccino AstraZeneca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Un problema: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, ilessore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del. L'articolo .

