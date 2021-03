Arisa, il fidanzato/manager Andrea Di Carlo la lascia pochi mesi dal matrimonio. “Colpa” dell’intervista a Domenica In (Di martedì 16 marzo 2021) “Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”. Arisa e il fidanzato/manager Andrea Di Carlo si sarebbero dovuti sposare il 2 settembre a Roma dopo sei mesi di relazione. Il lieto evento, però, non ci sarà: tutta Colpa dell’intervista che la cantante ha rilasciato Domenica scorsa a “Domenica In”. Incalzata da Mara Venier, Rosalba è scoppiata in lacrime quando la conduttrice si è soffermata sul suo aspetto sentimentale. Un pianto liberatorio, quasi sconfortato. “Ce l’hai fatta, non mi piace piangere in televisione”. “Perché piangi? Che c’è, amore? Te fa piagne? Un uomo se te fa piagne non fa bene. Un uomo ce deve far ridere”, la risposta di zia (è proprio il caso di dirlo) Mara. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “Ilè annullato, mi sono ripreso l’anello”.e ilDisi sarebbero dovuti sposare il 2 settembre a Roma dopo seidi relazione. Il lieto evento, però, non ci sarà: tuttache la cantante ha ritoscorsa a “In”. Incalzata da Mara Venier, Rosalba è scoppiata in lacrime quando la conduttrice si è soffermata sul suo aspetto sentimentale. Un pianto liberatorio, quasi sconfortato. “Ce l’hai fatta, non mi piace piangere in televisione”. “Perché piangi? Che c’è, amore? Te fa piagne? Un uomo se te fa piagne non fa bene. Un uomo ce deve far ridere”, la risposta di zia (è proprio il caso di dirlo) Mara. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Arisa shock: il fidanzato la molla e annulla le nozze #arisa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Arisa shock: il fidanzato la molla e annulla le nozze #arisa - EttoreBaita : RT @antocaf: altro che sospensione di #AstroZeneca, la vera notizia è che Rosalba Pippa, in arte #Arisa, è stata mollata dal fidanzato a po… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Arisa lasciata dal fidanzato per l'intervista a Domenica in - animaIattina : ma dai è impossibile che arisa e il fidanzato si siano lasciati per una cazzata del genere se poi la fonte è dag0spia lmao ???? -