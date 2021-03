America’s Cup, Luna Rossa pugnare: resta in acqua e si allena! Test d rimonta. New Zealand torna a riposo (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa è pugnace e tenace. Non lascia nulla al caso, non demorde, continua a lottare come un leone indomito. Implacabile e integerrimo, Team Prada Pirelli non si è fatto abbattere dalla bruciante sconfitta rimediata contro Team New Zealand in gara-9, dopo avere interpretato un match race di livello mostruoso. Il ko subito oggi nella baia di Auckland ha messo l’equipaggio italiano con le spalle al muro: si trova sotto 3-6 e ha bisogno di vincere quattro gare di fila per conquistare la America’s Cup, mentre ai Kiwi basta soltanto un successo per difendere il trofeo sportivo più antico del mondo. Il morale non è di certo dei migliori, ma Luna Rossa sa che può ribaltare la situazione e lo si è visto dopo che il commissario Iain Murray aveva deciso di rinviare gara-10 a causa ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)è pugnace e tenace. Non lascia nulla al caso, non demorde, continua a lottare come un leone indomito. Implacabile e integerrimo, Team Prada Pirelli non si è fatto abbattere dalla bruciante sconfitta rimediata contro Team Newin gara-9, dopo avere interpretato un match race di livello mostruoso. Il ko subito oggi nella baia di Auckland ha messo l’equipaggio italiano con le spalle al muro: si trova sotto 3-6 e ha bisogno di vincere quattro gare di fila per conquistare laCup, mentre ai Kiwi basta soltanto un successo per difendere il trofeo sportivo più antico del mondo. Il morale non è di certo dei migliori, masa che può ribaltare la situazione e lo si è visto dopo che il commissario Iain Murray aveva deciso di rinviare gara-10 a causa ...

