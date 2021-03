Adriano Celentano scrive una lettera a Fabrizio Corona | “Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’ennesimo arresto disi sono mossi in tanti con un post per salvarlo ma èa fare più rumore di tutti (). Ovvi i messaggi di sostegno di Asia Argento, di Belen Rodriguez e tanti altri legati da tempo all’ex paparazzo manon si scomoda per tutti e in più sembra avere un’idea. Come tanti ancheha visto le immagini trasmesse da Massimo Giletti, colpito daldella madre si è commosso ma poi ha iniziato a riflettere sul perché di tanto accanimento nei confronti di. Di errori ne ha fatti tanti, non c’è dubbio mapensa a chi ha ucciso e non paga la stessa pena. ...