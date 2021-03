WTA Monterrey 2021, Martina Trevisan si arrende in due set a Nina Stojanovic nel primo turno (Di martedì 16 marzo 2021) Niente da fare per Martina Trevisan (n.89 del ranking). La toscana si è dovuta arrendere nel primo turno del WTA di Monterrey (Messico) alla serba Nina Stojanovic (n.95 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 28 minuti di match. Una partita nella quale Trevisan, dopo un buon inizio, ha smarrito la retta via non trovando le soluzioni per far male alla propria rivale. Nel primo set l’avvio è tutto di marca italiana: l’azzurra, dopo aver annullato una palla break ai vantaggi, strappa il servizio a sua volta alla balcanica e si porta sul 3-0. Dal quarto gioco, però, Martina subisce un parziale di 6 giochi a zero, con Stojanovic che sale letteralmente in cattedra. La profondità ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Niente da fare per(n.89 del ranking). La toscana si è dovutare neldel WTA di(Messico) alla serba(n.95 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 28 minuti di match. Una partita nella quale, dopo un buon inizio, ha smarrito la retta via non trovando le soluzioni per far male alla propria rivale. Nelset l’avvio è tutto di marca italiana: l’azzurra, dopo aver annullato una palla break ai vantaggi, strappa il servizio a sua volta alla balcanica e si porta sul 3-0. Dal quarto gioco, però,subisce un parziale di 6 giochi a zero, conche sale letteralmente in cattedra. La profondità ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Monterrey Torneo di Monterrey, Jasmine Paolini esordisce contro Marie Bouzkova TENNIS - TENNIS - Sarà la ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero 4 del tabellone, l'avversaria di Jasmine Paolini nel primo turno del torneo WTA di Monterrey in Messico. La partita si giocherà lunedì 15 marzo.

Fabbiano avanza a Dubai Cocciaretto ed Errani vanno ko in Messico Sara Errani non supera il primo turno dell'"Abierto GNP Seguros", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sul cemento di Monterrey, in Messico. La 33enne, n.108 del ...

WTA 250 Monterrey, il tabellone: torna in campo Stephens, due azzurre al via Ubi Tennis WTA Monterrey: Paolini vince in rimonta, Trevisan si arrende in due set Jasmine Paolini è l'unica tennista italiana rimasta in gara nel WTA di Monterrey. Sul cemento outdoor messicano, l'attuale numero 100 al mondo si è imposta in rimonta sulla testa di serie numero 9 del ...

Wta Monterrey 2021: Trevisan eliminata al primo turno, Stojanovic avanza Nina Stojanovic ha eliminato Martina Trevisan, al primo turno del Wta 250 di Monterrey 2021, mediante il risultato di 6-3, 6-2. La giovane serba ha usufruito delle condizioni di gioco favorevoli alle ...

