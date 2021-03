Vissani | ' Che cosa che mi fa arrabbiare? La cucina è morta E Draghi'

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 marzo 2021) Claudio Rinaldi A tu per tu con lo chef Gianfranco, deluso per le chiusure: "Mi aspettavo un cambio di passo da parte del nuovo governo e invece è un fallimento totale" È tra i primi chef a essere andato in televisione, quando lanon faceva ancora notizia e programmi come MasterChef non esistevano. Gianfrancoè un cuoco italianissimo (“L’Italia è il paese più bello del mondo”) che non si è mai risparmiato per difendere la categoria e per sostenere soprattutto i ristoranti di provincia come il suo: “Casa”, una stella Michelin, mille metri quadrati sulla strada statale 448 tra Todi e Orvieto, comune di Baschi località Cannitello in Umbria. Oggi il suo ristorante è chiuso come d’altronde quelli di tutta Italia, Sardegna esclusa, e a ilGiornale.it racconta le non poche ...