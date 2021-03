Vincenzo Mascoli, l’arte è un viaggio: dal 21 marzo a Milano “Stanza n.2020, Transiti, soste e ripartenze” (Di lunedì 15 marzo 2021) Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale l’arte non si ferma, continua rapida la sua ricerca in un tempo tanto complesso come quello che stiamo vivendo. E Vincenzo Mascoli, artista, scenografo e Direttore di scena del Teatro di Corato, in provincia di Bari, dal 21 marzo prossimo sarà protagonista della personale Stanza n.2020, Transiti soste/ripartenze, con la curatela di Texture, team di architetti ed interior designer romano ed un contributo critico di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sulvisiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo delavanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionalenon si ferma, continua rapida la sua ricerca in un tempo tanto complesso come quello che stiamo vivendo. E, artista, scenografo e Direttore di scena del Teatro di Corato, in provincia di Bari, dal 21prossimo sarà protagonista della personalen., con la curatela di Texture, team di architetti ed interior designer romano ed un contributo critico di ...

