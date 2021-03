Van Basten si racconta: “I medici mi hanno rovinato! Allenatori? Non sono loro a fare la differenza” (Di lunedì 15 marzo 2021) Le rivelazioni di Marcel "Marco" Van Basten.Simbolo del Milan, in maglia rossonera ha composto un eccezionale trio assieme ai connazionali Ruud Gullit e Frank Rijkaard, simbolo di numerosi successi della squadra allenata prima da Arrigo Sacchi, poi da Fabio Capello. Il tre volte "Pallone d'Oro" - 1988, 1989 e 1992 - è stato certamente tra i migliori calciatori della storia del calcio. 314 sono i gol messi a segno da Van Basten, di cui 90 con la sola maglia del Milan, indossata dal 1987 al 1995, club con i quale l'attaccante olandese ha dovuto interrompere anzitempo la sua carriera per via dei continui infortuni alla caviglia.Un calvario iniziato nella stagione 1985-1986, durante la sua esperienza all'Ajax. "Il calcio perde il suo Leonardo da Vinci", così Adriano Galliani salutò il "Cigno di Utrecht", che si ritirò ufficialmente dal ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Le rivelazioni di Marcel "Marco" Van.Simbolo del Milan, in maglia rossonera ha composto un eccezionale trio assieme ai connazionali Ruud Gullit e Frank Rijkaard, simbolo di numerosi successi della squadra allenata prima da Arrigo Sacchi, poi da Fabio Capello. Il tre volte "Pallone d'Oro" - 1988, 1989 e 1992 - è stato certamente tra i migliori calciatori della storia del calcio. 314i gol messi a segno da Van, di cui 90 con la sola maglia del Milan, indossata dal 1987 al 1995, club con i quale l'attaccante olandese ha dovuto interrompere anzitempo la sua carriera per via dei continui infortuni alla caviglia.Un calvario iniziato nella stagione 1985-1986, durante la sua esperienza all'Ajax. "Il calcio perde il suo Leonardo da Vinci", così Adriano Galliani salutò il "Cigno di Utrecht", che si ritirò ufficialmente dal ...

