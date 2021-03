Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 15 03 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Qua i casi sono due: o sono strana io, o nello studio difunziona CLAMOROSAMENTE tutto al contrario. Sempre. E comunque. Cioè, ma cos’era quell’operazione di gruppo stile Swat per trattenere a tutti i costi un (apparentemente) riluttante Gero Natale nel programma? Più lui spiegava che “forse non sono ancora pronto per qualcosa del genere, ultimamente non me la sono vissuta bene” più Gianni Sperti sottolineava che se la sua ultima storia si era conclusa definitivamente doveva darsi una nuova possibilità, più lui diceva che “devo forse trovare un equilibrio con me stesso, devo resettare per poi ricominciare, sennò faccio danni e basta” più Tina Cipollari tentava di fargli cambiare idea. E all’affondo finale ci ha pensato Samantha Curcio che gli ha chiesto se gli andava di uscire in esterna con lei, rivelando che “sono rimasta ferma alla ...