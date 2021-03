Un defibrillatore per ogni comune del FVG (Di lunedì 15 marzo 2021) Il progetto “Catena della sopravvivenza” darà anche formazione “Il Friuli Venezia Giulia sarà una delle prime regioni a dotarsi di una rete capillare di defibrillatori su tutto il territorio regionale. Con il progetto ‘Catena della sopravvivenza’ non ci limiteremo ad installare in ogni comune un’apparecchiatura salvavita, ma garantiremo anche la manutenzione dei dispositivi e la formazione di persone in grado di utilizzarli, avvalendoci della partecipazione sempre imprescindibile e straordinaria del sistema regionale di volontariato di Protezione civile”. È quanto ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, a seguito dell’approvazione di una delibera della Giunta regionale che autorizza la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ad acquistare defibrillatori semiautomatici, corredati da un ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il progetto “Catena della sopravvivenza” darà anche formazione “Il Friuli Venezia Giulia sarà una delle prime regioni a dotarsi di una rete capillare di defibrillatori su tutto il territorio regionale. Con il progetto ‘Catena della sopravvivenza’ non ci limiteremo ad installare inun’apparecchiatura salvavita, ma garantiremo anche la manutenzione dei dispositivi e la formazione di persone in grado di utilizzarli, avvalendoci della partecipazione sempre imprescindibile e straordinaria del sistema regionale di volontariato di Protezione civile”. È quanto ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, a seguito dell’approvazione di una delibera della Giunta regionale che autorizza la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ad acquistare defibrillatori semiautomatici, corredati da un ...

Ultime Notizie dalla rete : defibrillatore per Roma, controlli Carabinieri a Villa Gordiani; a stazione Termini 51enne ruba defibrillatore Stazione Termini, ruba defibrillatore I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato per furto aggravato un cittadino del Marocco di 51 anni , senza fissa dimora e già noto alle forze ...

Roma, ruba defibrillatore alla stazione Termini: arrestato I carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato per furto aggravato un marocchino di 51 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. ...biglietteria con in mano un defibrillatore ...

13.51 / Catena della sopravvivenza, un defibrillatore per ogni Comune Il Friuli Un defibrillatore per ogni comune del FVG Come ha spiegato Riccardi “la necessità di iniziare tempestivamente le prime manovre di rianimazione cardio polmonare nonché l’immediata disponibilità e utilizzo di un defibrillatore semiautomatico ...

Un defibrillatore per ogni gruppo comunale di Protezione Civile L'iniziativa è connessa ad un programma nazionale per la creazione in tutte le regioni italiane ... 118 che consenta una rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei defibrillatori più vicini al ...

