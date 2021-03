Uboldo | ferito dal calcio di un cavallo | arriva l’elisoccorso

(Di lunedì 15 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 63 anni è finito in ospedale dopo essere statoda un. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saronno. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 15 marzo, nelle aree boschive al confine con Rescaldina, dove si trovano la via del Purgante e la piattaforma ecologica. Secondo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Sul posto sono intervenute una automedica, quattro ambulanze da Limbiate, Meda,e Rovellasca, la polizia locale e i carabinieri. Nessunin gravi condizioni: le persone coinvolte - tre ...... uno all'di Cernusco, l'altro a Vimercate. A rilevare l'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda. Ciclistaa Liscate Un'ora più tardi una persona in ...Un uomo di 63 anni è finito in ospedale dopo essere stato ferito da un cavallo a Uboldo. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Un uomo di 63 anni è stato ferito dal calcio di ...UBOLDO – Intervento dell’elisoccorso oggi alle 15.15 alla periferia di Uboldo per soccorrere un uomo di 63 anni, del posto, rimasto ferito dal calcio di un cavallo. Ad accorrere sono ...