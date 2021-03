Torino-Inter, Luataro Martinez stacca tutti: è lui il migliore in campo (Di lunedì 15 marzo 2021) Lautaro Martinez migliore in campo di Torino-Inter È Luataro Martinez il migliore in campo di Torino-Inter, match della 27a giornata della Serie A 2020/2021. Ad eleggere il Toro man of the match sono gli stessi tifosi nerazzurri nel consueto sondaggio post partita sui canali social del club. Il numero 10 nerazzurro è protagonista assoluto del match con il rigore procurato e la rete di testa che è valsa 3 punti: l’argentino (63,6% di voti) ha raggiunto quota 14 gol in Serie A (come al termine della scorsa stagione) e segnato in tutti gli ultimi quattro precedenti contro i granata. Al secondo posto c’è Alexis Sanchez, (20.8%): il suo ingresso in campo ha dato ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Lautaroindiilindi, match della 27a giornata della Serie A 2020/2021. Ad eleggere il Toro man of the match sono gli stessi tifosi nerazzurri nel consueto sondaggio post partita sui canali social del club. Il numero 10 nerazzurro è protagonista assoluto del match con il rigore procurato e la rete di testa che è valsa 3 punti: l’argentino (63,6% di voti) ha raggiunto quota 14 gol in Serie A (come al termine della scorsa stagione) e segnato ingli ultimi quattro precedenti contro i granata. Al secondo posto c’è Alexis Sanchez, (20.8%): il suo ingresso inha dato ...

