Senza AstraZeneca -38% di vaccinati nelle prossime due settimane (Di lunedì 15 marzo 2021) Per ora si tratta di una sospensione a scopo cautelativo e precauzionale, ma se lo stop dovesse essere confermato fino ad arrivare al ritiro dal mercato delle dosi prodotte da AstraZeneca, la campagna vaccinale subirebbe una forte battuta d'arresto. Nei sei mesi successivi si registrerebbe l'arrivo del 25% in meno delle dosi rispetto a quelli previste. E già nell'immediato, da oggi fino alla fine del mese di marzo, si perderebbe circa il 38% delle dosi complessive. A tanto ammonta il pesi di AstraZeneca nella campagna vaccinale in atto. Passando dalle percentuali ai valori assoluti, si capisce meglio l'impatto negativo: mancherebbero all'appello più di 37 milioni di dosi da qui a settembre. Attualmente in Italia dovrebbero essere somministrare 200 mila dosi di vaccino al giorno, dalla prossima settimana 300 mila, fino ad arrivare a 500 mila.

