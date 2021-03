Ronaldo | sui social festeggia il record di goal ma “dimentica” la Juventus

Advertising

ForzAzzurri1926 : JUVENTUS, SCOPPIA IL CASO CRISTIANO RONALDO DIMENTICA LA JUVENTUS, I TIFOSI SONO SU TELLE FURIE. ALTRO SEGNALE D'AD… - infoitsport : Juve, Ronaldo sui social: 'Ancora tanto da vincere insieme'. Ma indossa un'altra maglia - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #RealMadrid, #Zidane: “Verità sui rumors di un ritorno di #CristianoRonaldo? Si può darsi...” ???? Apertura del tecnico… - FrncscPltn : RT @morzentistefano: Prima, avevamo puntato tutto sul lockdown. Poi, tutto sui vaccini. E prima ancora, tutto su Ronaldo. Zio lupo! - infoitsport : Fallo di CR7 su Cragno, bufera sui social. Giulini: 'Ronaldo meritava l'espulsione' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo sui

...dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Pistocchi incredulo: "? Entrata killer, ......e non ci sono conferme visto che dalla Spagna si dice anche c he in casa Real si voglia puntare... 'Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno dia Madrid. Quando ci sono ...Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss analizzando il primato nerazzurro: "Il risultato di Milano ha fatto sì che l’Inter ...Cristiano Ronaldo è tornato a parlare sui social dopo la tripletta realizzata contro il Cagliari, che gli ha permesso di superare il record di gol siglati in carriera (tra club e nazionale) dalla ...