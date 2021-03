Roma | la Champions si complica | i dubbi di Fonseca 

Advertising

ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - ZZiliani : A proposito della #Roma che reclama prendendosela con il #Napoli e dimenticandosi (chissà perchè) della #Juventus,… - ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - MClapton62 : Paolino! “Prima il caos della Lazio con il Torino, poi la questione Juve–Napoli e l’interesse della Roma. Queste c… - TarRobb : RT @ZZiliani: Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole persino qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Champions

... la stessa cosa vale anche per la'. Pietro Paolo Virdis a Radio anch'io sport su Radio1 ... Sulla Juve Virdis torna prima sullae dice: 'Non ho mai visto una barriera schierarsi così su un ...Il cammino dellain questo campionato è in linea con quello precedente: alti e bassi , incapacità di vincere contro le grandi, difficoltà di mettere insieme una striscia di vittorie per ...La Repubblica (F. Ferrazza) – Alza la voce, Paulo Fonseca. Con i suoi e con gli arbitri. La sconfitta contro il Parma (2-0) è un macigno troppo pesante da digerire e il tecnico ne ha per tutti. “Il se ...Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan.