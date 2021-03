Rivendicare la storia delle Black Panther (Di martedì 16 marzo 2021) Nella storia radical d’America, quella del Black Panther Party for Self-Defense rimane un capitolo a sé per suggestione e prorompente forza iconografica. Il partito armato di autodifesa afroamericana continua ad esercitare un fascino particolare sull’immaginario militante come atto di suprema legittima sfida all’ingiustizia razziale e di classe. Ed è singolare che le Pantere non siano rappresentate in una filmografia più consistente. In realtà, al di là di Panther, l’agiografia piuttosto modesta diretta da Mario Van Peebles su sceneggiatura del padre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 marzo 2021) Nellaradical d’America, quella delParty for Self-Defense rimane un capitolo a sé per suggestione e prorompente forza iconografica. Il partito armato di autodifesa afroamericana continua ad esercitare un fascino particolare sull’immaginario militante come atto di suprema legittima sfida all’ingiustizia razziale e di classe. Ed è singolare che le Pantere non siano rappresentate in una filmografia più consistente. In realtà, al di là di, l’agiografia piuttosto modesta diretta da Mario Van Peebles su sceneggiatura del padre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AgrandeAt : @vivisantoro77 @mariellarosati @TIZIANAPOESIA @L_Apostata @matteorenzi Se ho inteso bene, non è idolatria rivendica… - bulvan1 : @GianpieroScanu Ne’ in assoluto ne’ nella congiuntura. Il termine riformista andrebbe usato conoscendo storia e teo… - Tiziana_81 : @NoiryKat in principio concordavo sulla storia delle foto tutte uguali, del rivendicare la propria personalità e or… - france_bis : @the_highsparrow @CarloCalenda Un cattocomunista che dice ad altri che sono fuori dalla storia ... Ma mi rendo co… - infoitinterno : La storia di Valentina: 'Ecco perché scendo in piazza a rivendicare la scuola in presenza' -