Rainbow Six Quarantine/Parasite è in fase di test. Il lancio sembra sempre più vicino (Di lunedì 15 marzo 2021) Rainbow Six Quarantine/Parasite, lo spinoff di Siege incentrato sull'uccisione di alieni in co-op, sembra più vicino al lancio, stando a recenti dettagli condivisi da un noto insider. Secondo Idle Sloth, il titolo è attualmente nella fase di test su Microsoft Store. Ma, oltre a questo, sono emerse altre informazioni. In questa fase, il gioco presenta una modalità co-op online per 2-3 giocatori, il single player e supporta il cross-platform. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021)Six, lo spinoff di Siege incentrato sull'uccisione di alieni in co-op,piùal, stando a recenti dettagli condivisi da un noto insider. Secondo Idle Sloth, il titolo è attualmente nelladisu Microsoft Store. Ma, oltre a questo, sono emerse altre informazioni. In questa, il gioco presenta una modalità co-op online per 2-3 giocatori, il single player e supporta il cross-platform. Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : Rainbow Six Quarantine/Parasite è in fase di test. Il lancio sembra sempre più vicino - IGNitalia : Aperti i preordini di Rainbow Six Siege - Deluxe Edition per PS5 @IGNitalia - infoitscienza : Rainbow Six: Quarantine, uscita su PS5 e Xbox Series X|S: nuovi dettagli da un leak - VideoGamersITA : Rainbow Six: Quarantine, uscita su PS5 e Xbox Series X|S: nuovi dettagli da un leak - - UAGNA_Mark : Dai che ci siamo quasi ! @UAGNA #R6EUL -