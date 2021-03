Potenza, a Laurenzana case in vendita a un euro e senza cauzione: l'iniziativa contro lo spopolamento finisce sulla Cnn (Di lunedì 15 marzo 2021) case in vendita a un euro e senza deposito: è l'iniziativa d i Laurenzana, un piccolo comune in provincia di Potenza che mira ad attirare potenziali residenti adottando una strategia ormai consolidata ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021)ina undeposito: è l'd i, un piccolo comune in provincia diche mira ad attirare potenziali residenti adottando una strategia ormai consolidata ...

Advertising

ComodoEgidio : RT @pleporace: Laurenzana in provincia di Potenza le case vengono 'regalate' per combattere lo spopolamento del paese. Un euro senza cauzio… - francesca_effe_ : RT @pleporace: Laurenzana in provincia di Potenza le case vengono 'regalate' per combattere lo spopolamento del paese. Un euro senza cauzio… - armandazzo : RT @pleporace: Laurenzana in provincia di Potenza le case vengono 'regalate' per combattere lo spopolamento del paese. Un euro senza cauzio… - CillinasWorld : RT @pleporace: Laurenzana in provincia di Potenza le case vengono 'regalate' per combattere lo spopolamento del paese. Un euro senza cauzio… - AGazaneo : RT @pleporace: Laurenzana in provincia di Potenza le case vengono 'regalate' per combattere lo spopolamento del paese. Un euro senza cauzio… -