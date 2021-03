Portale Eventi Rousseau: le iniziative della settimana (Di lunedì 15 marzo 2021) Dal 2019 il Portale Eventi di Rousseau consente a tutti i cittadini di partecipare a Eventi, iniziative o incontri informativi promossi dai portavoce e dai facilitatori del MoVimento 5 Stelle e dall’Associazione Rousseau. Di seguito gli Eventi previsti per questa settimana: – Oggi Lunedì 15 marzo alle ore 21 con i consiglieri regionali lombardi del MoVimento 5 Stelle Andrea Fiasconaro e Marco Degli Angeli si terrà l’evento “Punti nascita a Casalmaggiore, Asola e Codogno” durante la quale ripercorreranno le iniziative intraprese per dare voce ai cittadini che chiedono di riaprire i punti nascita con maggiori investimenti per la sanità pubblica e gli ospedali dei territori casalasco-viadanese, mantovano-bresciano e del ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 15 marzo 2021) Dal 2019 ildiconsente a tutti i cittadini di partecipare ao incontri informativi promossi dai portavoce e dai facilitatori del MoVimento 5 Stelle e dall’Associazione. Di seguito gliprevisti per questa: – Oggi Lunedì 15 marzo alle ore 21 con i consiglieri regionali lombardi del MoVimento 5 Stelle Andrea Fiasconaro e Marco Degli Angeli si terrà l’evento “Punti nascita a Casalmaggiore, Asola e Codogno” durante la quale ripercorreranno leintraprese per dare voce ai cittadini che chiedono di riaprire i punti nascita con maggiori investimenti per la sanità pubblica e gli ospedali dei territori casalasco-viadanese, mantovano-bresciano e del ...

