Pessina | “Partite come quelle di domani sono un sogno per tutti Servirà difendere bene e provare a colpire”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il centrocampista dell’Atalanta, Matteo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara dicontro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Non so ancora se giocherò e dove giocherò, però questebelle da giocare. Posso giocare in tutte e due i ruoli, l’importante sarà difenderci. Da lì nasce tutto, poi da lì potremmo attaccare e fare gol”. Gli Europei: “Per giugno c’è ancora tanto tempo, penso a. È la partita più importante della stagione e della storia dell’Atalanta. Dobbiamo faree farein campionato”. Qualile emozioni per la gara di? “di questo livelloil...

Conferenza stampa: le parole del centrocampista dell'Atalanta alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atalanta di Zinedine ...... che infatti finora ha raccolto solamente 19 presenze inufficiali, delle quali 15 nella ... mentre in attacco prende quota l'ipotesi del tandem colombiano Zapata - Muriel, cona ...Una domenica come tante come da oramai gli ultimi 24 anni, un Fantacalcio rimasto alla Lira come Valuta di mercato e 8 partecipanti storici che si sfidano da anni e che per un lungo periodo vedevano i ...Atalanta e Lazio in campo per il ritorno degli ottavi, dopo l’eliminazione della Juve l’Italia rischia di restare a secco nei quarti: biancocelesti quasi eliminati dal Bayern dopo l’1-4 dell’andata, A ...