Massimo Giletti e il bacio tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona a Non è l’Arena – VIDEO

(Di lunedì 15 marzo 2021) Con untramandato in onda a Non èha risposto alla giornalista del Fatto Quotidiano che lo aveva accusato di aver danneggiato l’ex re dei paparazzi. La storia parte dall’ultima ordinanza che ha portato in carcere: nell’ordinanza si citava anche una partecipazione dell’ex proprio a Non èperò durante la trasmissione ha spiegato che l’ordinanza conteneva un errore perché il riferimento non era al suo programma ma a quello di Barbara d’Urso. Poi è andato all’attacco: “Ciò detto, io ho cercato di dare una mano importante a, con me ha collaborato tantissimo. ...

ieri a Non è l'Arena ha trattato lo scandalo AresGate e ha intervistato un personaggio famoso che conosce la Cannavò, Alberto Tarallo e Teodosio Losito. Come riporta Biccy.it l'uomo ...durante Non è l'Arena andato in onda ieri, ha parlato abbondantemente dell' AresGate e del ruolo di Rosalinda Cannavò , mandando in onda anche degli audio choc dove l'ex Adua delle ...Ieri Massimo Giletti ha mandato in onda il bacio tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona per polemizzare con la giornalista del Fatto ...Ares Gate: a Non è L'Arena, Massimo Giletti ha intervistato un testimone anonimo che ha rivelato il legame tra Rosalinda e una ...