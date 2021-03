Màkari, trama prima puntata (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 15 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la prima puntata di Màkari, la nuova serie tv tratta dalla saga di racconti di Gaetano Savatteri e con protagonista il giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè) che, una volta tornato in Sicilia dopo un fallimento lavorativo, riscopre la sua passione per la scrittura e le indagini. Nel cast della serie, inoltre, troviamo anche Domenico Centamore (Peppe Piccionello, amico del protagonista e suo braccio destro), Ester Pantano (Suleima, interesse amoroso di Saverio), Sergio Vespertino (Maresciallo Guareschi), Filippo Luna (Vicequestore Randone) ed Antonella Attili (Marilù). Màkari, prima puntata “I colpevoli sono matti” Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 15 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladi, la nuova serie tv tratta dalla saga di racconti di Gaetano Savatteri e con protagonista il giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè) che, una volta tornato in Sicilia dopo un fallimento lavorativo, riscopre la sua passione per la scrittura e le indagini. Nel cast della serie, inoltre, troviamo anche Domenico Centamore (Peppe Piccionello, amico del protagonista e suo braccio destro), Ester Pantano (Suleima, interesse amoroso di Saverio), Sergio Vespertino (Maresciallo Guareschi), Filippo Luna (Vicequestore Randone) ed Antonella Attili (Marilù).“I colpevoli sono matti” Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si ...

Advertising

tuttotv_info : Màkari, trama, ultima puntata, lunedì 29 marzo 2021 - CorriereCitta : Makari, stasera in tv: orario, canale, cast, trama e anticipazioni #makari - morena_faenza : RT @redazionetvsoap: #Makari Nuova #fiction da #staseraintv, in #primetime su #Rai1 / #cast #anticipazioni #trama - carlopalomar : RT @redazionetvsoap: #Makari Nuova #fiction da #staseraintv, in #primetime su #Rai1 / #cast #anticipazioni #trama - sanvitocasevac : Dove è stata girata Màkari: location, trama, cast e puntate della nuova fiction Rai - -