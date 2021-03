Live – Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane: “A Temptation Island ho recitato un ruolo”. La reazione di Barbara D’Urso (Di lunedì 15 marzo 2021) Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo insieme? Mano nella mano, ieri sera, ospiti a Live – Non è La D’Urso, hanno affrontato le 5 sfere, dopo l’incontro in ascensore avvenuto settimana scorsa. La coppia, divenuta nota soprattutto grazie alla partecipazione a Temptation Island, ieri sera ha parlato dei presunti tradimenti di Pietro e, proprio a tal proposito, Antonella ha difeso a spada tratta il compagno: Io sono una donna e non una santa. A me gli uomini fedeli annoiano molto. Credo alla sua fedeltà, ma anche se fosse infedele, sti cavoli! Credo che il periodo dell’adolescenza, dove cercavo il fidanzatino tipo “Tempo Delle mele”, sia passato. Io per lui ho un reale trasporto che credo di non aver mai avuto in ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 marzo 2021) Antonella Elia edi nuovo insieme? Mano nella mano, ieri sera, ospiti a– Non è La, hanno affrontato le 5 sfere, dopo l’incontro in ascensore avvenuto settimana scorsa. La coppia, divenuta nota soprattutto grazie alla partecipazione a, ieri sera ha parlato dei presunti tradimenti die, proprio a tal proposito, Antonella ha difeso a spada tratta il compagno: Io sono una donna e non una santa. A me gli uomini fedeli annoiano molto. Credo alla sua fedeltà, ma anche se fosse infedele, sti cavoli! Credo che il periodo dell’adolescenza, dove cercavo il fidanzatino tipo “Tempomele”, sia passato. Io per lui ho un reale trasporto che credo di non aver mai avuto in ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il rendimento di @aaronramsey dipende tanto dai tanti problemi fisici che non gli consentono di… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@gianluigibuffon non è in condizione ottimale. Lo valuteremo oggi pomeriggio in allenamento» L… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna l'appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - vcuthkim : RT @singvlarity___: namjoon nella live che 'non abbiamo lo champagne, ma siete voi il nostro champagne' altro che don matteo, questo fa il… - helloiitsnicole : RT @awakebyksj_: Vedendo la live non sono riuscita a trattenere le lacrime: vedere le loro occhiaie, una torta di lato a forma di Grammy ch… -