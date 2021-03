Live non è la d'Urso: Antonella Elia spiazza tutti (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli ospiti della puntata di Live non è la d'Urso andata in onda ieri sono stati numerosi come sempre. Tra questi ha spiccato Antonella Elia che si è presentata nello studio di Barbara d'Urso in compagnia del fidanzato Pietro Delle Piane. I due si sono lasciati per un po', ma poi sono tornati a fare coppia fissa dandosi una seconda possibilità. Antonella e Pietro si sono sottoposti al parere delle cinque sfere e proprio rispondendo alle critiche l'Elia ha detto qualcosa che ha spiazzato tutti. Antonella Elia spiazza tutti a Live non è la d'Urso: ecco cosa ha detto Antonella Elia è stata ospite di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli ospiti della puntata dinon è la d'andata in onda ieri sono stati numerosi come sempre. Tra questi ha spiccatoche si è presentata nello studio di Barbara d'in compagnia del fidanzato Pietro Delle Piane. I due si sono lasciati per un po', ma poi sono tornati a fare coppia fissa dandosi una seconda possibilità.e Pietro si sono sottoposti al parere delle cinque sfere e proprio rispondendo alle critiche l'ha detto qualcosa che hatonon è la d': ecco cosa ha dettoè stata ospite di ...

