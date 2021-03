LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa spreca tutto. Sibello ammette: “Commesso un errore” (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 3-5 LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 3-4 VIDEO: IL DRAMMATICO MOMENTO IN CUI Luna Rossa E’ CADUTA DAL FOIL E SI E’ PIANTATA L’AMMISSIONE DI PIETRO Sibello SULLA CADUTA DAL FOIL: “Commesso UN errore” COSA E’ SUCCESSO A Luna Rossa: FIOCCO SBAGLIATO, SALTO DI VENTO E CADUTA DAL FOIL VIDEO: TEAM NEW ZEALAND CADE DAL FOIL, Luna Rossa VOLA A 2,3 KM, POI SI RIBALTA tutto I VIDEO DELLE DUE PARTENZE DI OGGI, VINTE DA Luna Rossa JAMES SPITHILL: “NON DIRE GATTO SE NON CE L’HAI NEL SACCO. DOMANI TORNEREMO PIU’ ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-NEW ZEALAND 3-5 LA CRONACA DI-NEW ZEALAND 3-4 VIDEO: IL DRAMMATICO MOMENTO IN CUIE’ CADUTA DAL FOIL E SI E’ PIANTATA L’AMMISSIONE DI PIETROSULLA CADUTA DAL FOIL: “UN” COSA E’ SUCCESSO A: FIOCCO SBAGLIATO, SALTO DI VENTO E CADUTA DAL FOIL VIDEO: TEAM NEW ZEALAND CADE DAL FOIL,VOLA A 2,3 KM, POI SI RIBALTAI VIDEO DELLE DUE PARTENZE DI OGGI, VINTE DAJAMES SPITHILL: “NON DIRE GATTO SE NON CE L’HAI NEL SACCO. DOMANI TORNEREMO PIU’ ...

