La variante inglese è più contagiosa e letale. Gli studiosi: 'Risulta più mortale del 64%' (Di lunedì 15 marzo 2021) La è più contagiosa ed è più letale. Secondo i dati, pubblicati sul British Medical Journal, il rapporto del rischio di mortalità associato alla variante inglese è di 1,64 volte più alto rispetto a ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) La è piùed è più. Secondo i dati, pubblicati sul British Medical Journal, il rapporto del rischio di mortalità associato allaè di 1,64 volte più alto rispetto a ...

TgLa7 : ??ULTIMORA??Covid variante inglese : 11 persone positive al Policlinico San Martino di Genova. Risultata positiva anc… - RobertoBurioni : Variante brasiliana? Sudafricana? Inglese? Questa sera vi aspetto per spiegarvi cosa sono, e per dirvi se e perché… - RobertoBurioni : Non bastavano i danni che fa il COVID-19 e la maggiore contagiosità della variante inglese. Adesso dobbiamo difende… - Claudio_DjTony : RT @Focus_it: La variante inglese di coronavirus potrebbe essere anche più letale - Focus_it : La variante inglese di coronavirus potrebbe essere anche più letale -