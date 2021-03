La lingua di Marte? È anche Navajo

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – Il primo obiettivo scientifico del rover della Nasa Perseverance è una roccia battezzata ‘Máaz’: significa Marte in lingua Navajo. Il team del rover ha infatti collaborato con il Navajo Nation Office of the President and Vice President per nominare obiettivi di importanza scientifica nella lingua del popolo nativo americano.