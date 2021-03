Inter, nonostante l’assenza è Conte l’uomo in più (Di lunedì 15 marzo 2021) Conte uomo in più anche dalla tribuna Assente in panchina per via della squalifica, è Antonio Conte il valore aggiunto dell’Inter anche nella vittoriosa trasferta di Torino. Niente da togliere a Stellini, al quarto successo su altrettante partite da “titolare”, ma è il leccese ad essere lo spirito in più di questa squadra. “Che anche quando non c’è, sa fare la differenza. E il suo personalissimo filotto di soli successi in casa del Toro continua anche dopo una partita vissuta da leone in gabbia in uno skybox: al suo fianco il fratello Gianluca, in costante contatto con Paolo Vanoli, l’uomo designato ad affiancare Stellini per dare indicazioni passo dopo passo all’Inter. Anche in tribuna, insomma, è sempre Conte il valore aggiunto” sottolinea il Corriere dello Sport in edicola ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 15 marzo 2021)uomo in più anche dalla tribuna Assente in panchina per via della squalifica, è Antonioil valore aggiunto dell’anche nella vittoriosa trasferta di Torino. Niente da togliere a Stellini, al quarto successo su altrettante partite da “titolare”, ma è il leccese ad essere lo spirito in più di questa squadra. “Che anche quando non c’è, sa fare la differenza. E il suo personalissimo filotto di soli successi in casa del Toro continua anche dopo una partita vissuta da leone in gabbia in uno skybox: al suo fianco il fratello Gianluca, in costante contatto con Paolo Vanoli,designato ad affiancare Stellini per dare indicazioni passo dopo passo all’. Anche in tribuna, insomma, è sempreil valore aggiunto” sottolinea il Corriere dello Sport in edicola ...

