"Il bacio in bocca tra Selvaggia e Corona". Giletti inizia così, bomba sulla Lucarelli: "Noi salviamo vite, tu voti a Ballando" | Video (Di lunedì 15 marzo 2021) Il bacio in bocca tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona. A Non è l'Arena Massimo Giletti risponde con questa "immagine del passato televisivo" della giornalista del Fatto quotidiano, che ha accusato il conduttore di La7 di aver danneggiato l'ex re dei paparazzi. Corona è finito nuovamente in carcere anche per la sua condotta televisiva, come opinionista a Non è l'Arena. Ma Giletti precisa: "Non era il mio programma ma quello della D'Urso, c'è un errore nell'ordinanza. Ciò detto, io ho cercato di dare una mano importante a Fabrizio, con me ha collaborato tantissimo. L'abbiamo mandato nel boschetto di Rogoredo perché solo lui aveva il linguaggio per parlare a quelle persone ed entrare in contatto con loro. Solo lui poteva salvare due ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilintrae Fabrizio. A Non è l'Arena Massimorisponde con questa "immagine del passato televisivo" della giornalista del Fatto quotidiano, che ha accusato il conduttore di La7 di aver danneggiato l'ex re dei paparazzi.è finito nuovamente in carcere anche per la sua condotta televisiva, come opinionista a Non è l'Arena. Maprecisa: "Non era il mio programma ma quello della D'Urso, c'è un errore nell'ordinanza. Ciò detto, io ho cercato di dare una mano importante a Fabrizio, con me ha collaborato tantissimo. L'abbiamo mandato nel boschetto di Rogoredo perché solo lui aveva il linguaggio per parlare a quelle persone ed entrare in contatto con loro. Solo lui poteva salvare due ...

