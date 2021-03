Ibrahimovic torna in Nazionale: è nei pre - convocati (Di lunedì 15 marzo 2021) STOCCOLMA (Svezia) - Zlatan Ibrahimovic aveva riaperto le porte alla Nazionale svedese dopo l'addio del 2016 e adesso i tempi sono maturi per il ritorno. Fonti svedesi riportano che il leader ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) STOCCOLMA (Svezia) - Zlatanaveva riaperto le porte allasvedese dopo l'addio del 2016 e adesso i tempi sono maturi per il ritorno. Fonti svedesi riportano che il leader ...

