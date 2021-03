Grammy 2021, i vincitori nomination per nomination (Di lunedì 15 marzo 2021) I Grammy 2021 fanno un super regalo a Beyoncé che, anche collezionando “solo” 4 grammofoni tra i 9 a cui era candidata, si guadagna un posto nella storia dei premi più importanti della musica, avendone raccolti negli anni la cifra record di 28. Per il resto, sul trono della musica 2020 c'è posto per una ricca “aristocrazia” da Billie Eilish a Justin Bieber e Taylor Swift, da Dua Lipa ad Harry Styles con la conferma di Megan Thee Stallion quale miglior rivelazione dell'anno. Peccato per il giovane e talentuoso Roddy Ricch, che forse non ha avuto le soddisfazioni che meritava. Grammy 2021, i vincitori (e le nomination) Best record Everything I Wanted di Billie Eilish Erano in nomination: Black Parade di Beyoncé, Colors di Black Pumas, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Ifanno un super regalo a Beyoncé che, anche collezionando “solo” 4 grammofoni tra i 9 a cui era candidata, si guadagna un posto nella storia dei premi più importanti della musica, avendone raccolti negli anni la cifra record di 28. Per il resto, sul trono della musica 2020 c'è posto per una ricca “aristocrazia” da Billie Eilish a Justin Bieber e Taylor Swift, da Dua Lipa ad Harry Styles con la conferma di Megan Thee Stallion quale miglior rivelazione dell'anno. Peccato per il giovane e talentuoso Roddy Ricch, che forse non ha avuto le soddisfazioni che meritava., i(e le) Best record Everything I Wanted di Billie Eilish Erano in: Black Parade di Beyoncé, Colors di Black Pumas, ...

