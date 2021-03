Gli zoomer e le emoticon: no alla faccia divertita con le lacrime (Di lunedì 15 marzo 2021) Buzz, quella realtà che ogni tanto si sveglia e insegna come si fa informazione, lo scorso febbraio ha postato un articolo in merito al rapporto della Generazione Z ( “la generazione che segue ai Millennials, generalmente circoscritta da metà degli anni ’90 fino al 2010” – rifacendoci a Wikipedia) con le emoticon. Perché dovete sapere che non hanno lo stesso rapporto degli altri con le faccine volte a dare indizi di metacomunicazione alla controparte in un eventuale dialogo su schermo. E soprattutto pare che odino alcune faccine in particolare. Tipo quella della faccia superdivertita che se la ride a crepapelle tanto da avere le lacrime LOL LOL. Gli zoomer la trovano divertente per un cazzo, fors’anche un po’ cringe. @ptarazzz just walk away w those dry emojis ?? ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Buzz, quella realtà che ogni tanto si sveglia e insegna come si fa informazione, lo scorso febbraio ha postato un articolo in merito al rapporto della Generazione Z ( “la generazione che segue ai Millennials, generalmente circoscritta da metà degli anni ’90 fino al 2010” – rifacendoci a Wikipedia) con le. Perché dovete sapere che non hanno lo stesso rapporto degli altri con le faccine volte a dare indizi di metacomunicazionecontroparte in un eventuale dialogo su schermo. E soprattutto pare che odino alcune faccine in particolare. Tipo quella dellasuperche se la ride a crepapelle tanto da avere leLOL LOL. Glila trovano divertente per un cazzo, fors’anche un po’ cringe. @ptarazzz just walk away w those dry emojis ?? ...

matt_2994 : @LongTany Ma gli zoomer sono idioti, non c'è molto da fare: da giovane per forza di cose lo sei. Io 10 anni fa non… - LongTany : @matt_2994 comprensibile... io sono diciottenne e credo che il voto debba essere a 18 anni---se il voto è questione… - _Shaireen : @GirlinRedXXX @rotfleur @dariolaser @perplerrimo @franziska_pc Sinceramente l'unica che dovrebbe informarsi qui sei… - AlfioManganaro : I Millennials e gli Zoomer continuano a scegliere l’auto per la mobilità - autologia_net : I Millennials e gli Zoomer continuano a scegliere l’auto per la mobilità. Un’ indagine di Areté rivela come si stan… -