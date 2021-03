FIFA 21: Disponibile il kit Keep Racism Out per la modalità FUT (Di lunedì 15 marzo 2021) La Lega Serie A TIM e l’UNAR in collaborazione con EA Sports hanno annunciato che è ora Disponibile in game il kit Keep Racism Out per la popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. Il kit in questione può essere riscattato completando la SBC dedicata Disponibile in FUT 21. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale divulgato a mezzo stampa. La Lega Serie A e l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – con una serie di iniziative dedicate alla XVII settimana d’azione contro il razzismo, organizzata ogni anno dall’UNAR e che si celebra quest’anno dal 21 al 27 marzo, promuovono “Keep Racism Out”, la prima campagna della Lega Serie A che si pone l’obiettivo di combattere ogni forma di ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 15 marzo 2021) La Lega Serie A TIM e l’UNAR in collaborazione con EA Sports hanno annunciato che è orain game il kitOut per la popolare21 Ultimate Team. Il kit in questione può essere riscattato completando la SBC dedicatain FUT 21. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale divulgato a mezzo stampa. La Lega Serie A e l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – con una serie di iniziative dedicate alla XVII settimana d’azione contro il razzismo, organizzata ogni anno dall’UNAR e che si celebra quest’anno dal 21 al 27 marzo, promuovono “Out”, la prima campagna della Lega Serie A che si pone l’obiettivo di combattere ogni forma di ...

