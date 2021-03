Ferrari SF21: un inizio poco convincente (Di lunedì 15 marzo 2021) I test pre-stagionali del Bahrain hanno evidenziato i problemi della Ferrari SF21. La vettura di Maranello, nonostante una progettazione ambiziosa, ha dimostrato di non essere all’altezza dei top team. Ferrari SF21: sviluppo del fondo poco efficace? Uno dei problemi della Ferrari nella stagione 2020 era stato il motore. A seguito delle limitazioni imposte dal nuovo regolamento, la scuderia di Maranello ha disputato il mondiale 2020 con una power unit non all’altezza della scuderia. Le conseguenze erano ben visibili; scarsa competitività e zero forza sul rettilineo. Il motore era dunque il tassello più urgente da riparare in vista del 2021. Il motore 2021 sembra essere all’altezza delle aspettative. Il team principal Binotto ha infatti dichiarato che il problema della velocità sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) I test pre-stagionali del Bahrain hanno evidenziato i problemi della. La vettura di Maranello, nonostante una progettazione ambiziosa, ha dimostrato di non essere all’altezza dei top team.: sviluppo del fondoefficace? Uno dei problemi dellanella stagione 2020 era stato il motore. A seguito delle limitazioni imposte dal nuovo regolamento, la scuderia di Maranello ha disputato il mondiale 2020 con una power unit non all’altezza della scuderia. Le conseguenze erano ben visibili; scarsa competitività e zero forza sul rettilineo. Il motore era dunque il tassello più urgente da riparare in vista del 2021. Il motore 2021 sembra essere all’altezza delle aspettative. Il team principal Binotto ha infatti dichiarato che il problema della velocità sul ...

