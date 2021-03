Fabio Fazio solleva dubbi sul suo futuro televisivo: “Non so se ci sarò a Che Tempo Che Fa l’anno prossimo…” (Di lunedì 15 marzo 2021) Fabio Fazio è al timone di Che Tempo Che Fa dal lontano 2003, coadiuvato da Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerbäck, ma la stabile presenza del conduttore nel varietà della domenica sera potrebbe presto venire meno. Nella puntata di ieri sera, infatti, incalzato dall’ospite Paolo Mieli, invitato per presentare l’opera L’Italia della liberazione in 50 ritratti, Fabio Fazio ha sollevato dubbi ed interrogativi sulla sua permanenza nel talk show per la prossima stagione. “Io finisco a maggio, poi non lo so cosa farò, ora ci penso…Dico sempre che mi piacerebbe rifare ‘Il pranzo è servito’. Sto pensando seriamente a un programma disordinato sulla storia della televisione, ma mi piacerebbe anche fare un programma di libri, un altro sulle ristrutturazioni delle case, ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 marzo 2021)è al timone di CheChe Fa dal lontano 2003, coadiuvato da Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerbäck, ma la stabile presenza del conduttore nel varietà della domenica sera potrebbe presto venire meno. Nella puntata di ieri sera, infatti, incalzato dall’ospite Paolo Mieli, invitato per presentare l’opera L’Italia della liberazione in 50 ritratti,hatoed interrogativi sulla sua permanenza nel talk show per la prossima stagione. “Io finisco a maggio, poi non lo so cosa farò, ora ci penso…Dico sempre che mi piacerebbe rifare ‘Il pranzo è servito’. Sto pensando seriamente a un programma disordinato sulla storia della televisione, ma mi piacerebbe anche fare un programma di libri, un altro sulle ristrutturazioni delle case, ...

