Ester Pantano, chi è l’attrice che interpreta Suleima in Màkari: la sua storia (Di lunedì 15 marzo 2021) Ester Pantano è Suleima in Mákari. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sulla giovane attrice catanese. Debutta stasera debutta su Rai Uno Makari, nuova fiction con protagonista Claudio Gioè e Ester Pantano, tra i volti più freschi e interessanti del cinema italiano. Conosciamo questa giovane e bellissima attrice più da vicino. Se vuoi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021)in Mákari. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sulla giovane attrice catanese. Debutta stasera debutta su Rai Uno Makari, nuova fiction con protagonista Claudio Gioè e, tra i volti più freschi e interessanti del cinema italiano. Conosciamo questa giovane e bellissima attrice più da vicino. Se vuoi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

carlopalomar : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Al via su Rai 1 la nuova serie #Màkari con Claudio Gioè ed Ester Pantano. Anticipazioni #raiuno #sellerio #raiplay #Cl… - MURATMIHCIOGLU : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Al via su Rai 1 la nuova serie #Màkari con Claudio Gioè ed Ester Pantano. Anticipazioni #raiuno #sellerio #raiplay #Cl… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | «La mia #Suleima, tra la #Sicilia, i libri di #Savatteri e #FrancesMcDormand». #EsterPantano racconta il suo… - SMSNEWSOFFICIAL : Al via su Rai 1 la nuova serie #Màkari con Claudio Gioè ed Ester Pantano. Anticipazioni #raiuno #sellerio #raiplay… - DearMario1 : Ester Pantano ...e ho detto tutto!#isolitiignoti -