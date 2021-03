Advertising

M5S_Europa : I dati #Eurostat certificano il collasso del settore turistico e che la pandemia ha colpito di più i Paesi mediterr… - TV7Benevento : Covid: M5S, 'rassicurare chi già vaccinato con AstraZeneca'... - LupiniSimona : #consiglioregionale #Marche speciale sul #COVID_19, chiederemo comunicazione più puntuale e accelerazione #vaccini… - 0766news_TripTv : La Lega Civitavecchia smaschera le bugie del M5S: 'Ficoncella chiusa per decreto governativo anti-Covid' #0766news… - infoiteconomia : Covid, M5S: 'Allo stremo anche pronto soccorso di Monfalcone e Gorizia' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid M5S

Orizzonte Scuola

'L'uscita del Grupposull'attuale chiusura (obbligata) della Ficoncella, se non stupisce per la palese ignoranza ...(ed almeno a Pasqua) il Governo nazionale con i suoi provvedimenti anti -...Ma poi, e anzi parallelamente, proprio ilmette tutte le società occidentali di fronte alla ... Ogni altro governo sarebbe peggiore di quello Draghi? Il Conte 2 di- Pd (a parte la debordante ...Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La cosa più importante da fare adesso è rassicurare sull'utilità delle vaccinazioni e coloro che hanno già avuto una dose del vaccino AstraZeneca". Lo affermano i senatori ...«Un sabato di ordinaria follia: prima il sindaco si preoccupa per la curva del contagio, poco prima però permette che a Terni gli eventi sportivi diventino zona franca per il covid». Consiglio comunal ...