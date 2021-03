Chi è Vera Gemma, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) ? Si tratta di una scrittrice ed attrice, figlia del grande Giuliano Gemma, che il grande pubblico già conosce per aver partecipato a Pechino Express 2020, in coppia con Asia Argento. ora è pronta a sbarcare in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Nata a Roma il 4 luglio 1970 da Giuliano Gemma e Natalia Roberti, Vera Gemma ha 50 anni. Suo padre, Giuliano Gemma, è stato uno degli attori più amati nel periodo tra gli anni ’60 e ’80. Sua madre Natalia Roberti, che l’ha sempre spronata e supportata, è morta nel 1995 quando Vera aveva 25 anni. Nel 2013 Vera Gemma ha invece perso il papà: “Mio padre era bello, si faceva apprezzare dalle donne. Tutte a dire: ‘ammazza quant’è bello tuo padre. Io ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) ? Si tratta di una scrittrice ed attrice, figlia del grande Giuliano, che il grande pubblico già conosce per aver partecipato a Pechino Express 2020, in coppia con Asia Argento. ora è pronta a sbarcare in Honduras comedei. Nata a Roma il 4 luglio 1970 da Giulianoe Natalia Roberti,ha 50 anni. Suo padre, Giuliano, è stato uno degli attori più amati nel periodo tra gli anni ’60 e ’80. Sua madre Natalia Roberti, che l’ha sempre spronata e supportata, è morta nel 1995 quandoaveva 25 anni. Nel 2013ha invece perso il papà: “Mio padre era bello, si faceva apprezzare dalle donne. Tutte a dire: ‘ammazza quant’è bello tuo padre. Io ...

