“Blind Tom” Wiggins | una vita in musica

(Di lunedì 15 marzo 2021) Quella di “Tom”è una storia che ha inizio molto tempo fa. Era il maggio del 1849 quando in Georgia, più precisamente in una piantagione della Contea di Harris, nasceva Thomas. Chi è “Tom”? “Tom”era un pianista statunitense. La madre era una schiava ed aveva 48 anni quando lo diede alla luce. Thomas nacque cieco, ma la sua invalidità non lo fermò nel realizzare i suoi obiettivi. Quando il proprietario della famigliadecise di venderli, la madre di Thomas rivolse un audace appello al generale James Neil Bethune. Bethune era un avvocato e redattore di giornali che lavorava a Columbus, in Georgia. Il facoltoso avvocato, forse impietosito dalle parole della schiava che non voleva perdere i ...