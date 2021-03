AstraZeneca, Razza: “Sospensione decisione saggia, andiamo avanti con altri vaccini” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Sospendere la somministrazione di AstraZeneca è stata una decisione saggia, è giusto che i cittadini dispongano di tutte le informazioni necessarie, intanto continuiamo le somministrazione degli altri vaccini”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. mra/abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) “Sospendere la somministrazione diè stata una, è giusto che i cittadini dispongano di tutte le informazioni necessarie, intanto continuiamo le somministrazione degli”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero. mra/abr/red su Il Corriere della Città.

