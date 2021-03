Zambrotta a sorpresa | “Pirlo mi ricorda Carlo Ancelotti”

(Di domenica 14 marzo 2021)a ruota libera: dalla lotta scudetto ai terzini della Serie A: “Hakimi il migliore, Bernardeschi può cambiare ruolo” L’ex calciatore, tra le altre di Juve, Milan e Nazionale Gianlucaha rilasciato un’intervista a Tuttosport, spaziando su diversi argomenti. Riguardo al lavoro finora svolto dal suo ex compagno Andrea(con cui vinse la Coppa del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zambrotta sorpresa

SerieANews

Alena Seredova ha compiuto 37 anni il 21 marzo. E per festeggiarla prima u n party aorganizzato dai figli avuti con Gigi Buffon, Louis Thomas e David Lee, e poi una cena con ..., e ...Alena Seredova ha compiuto 37 anni il 21 marzo. E per festeggiarla prima u n party aorganizzato dai figli avuti con Gigi Buffon, Louis Thomas e David Lee, e poi una cena con ..., e ...L'ex terzino bianconero: "Arretrai la mia posizione quando arrivò Camoranesi, Federico può fare lo stesso ora che c'è Chiesa. Il miglior laterale oggi è Hakimi e su Ronaldo..." ...L’ex terzino della Juventus e della Nazionale italiana Gianluca Zambrotta ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, occasione in cui ha parlato a 36 ...