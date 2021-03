Vedremo Tom Holland in Euphoria 2? Sì alla reunion con Zendaya ma a una condizione

(Di domenica 14 marzo 2021) Tomin2? Un sogno per i fan, ma anche per lo stesso attore. Attualmente impegnato sul set di Spider-Man 3, l’interprete del giovane Peter Parker non ha nascosto di essere un grande fan della serie HBO che ha per protagonista la collega e amica. Grazie al ruolo dell’adolescente tossicodipendente Rue Bennett, l’ex star di Disney Channel ha vinto un Emmy Award lo scorso anno, insieme al plauso di pubblico e critica. A febbraio 2021,ha condiviso la scena con John David Washington in Malcolm & Marie, film Netflix diretto da Sam Levinson, creatore di. La prima stagione della serie HBO è andata in onda nel 2019, mentre tra dicembre e gennaio di quest’anno sono stati prodotti due episodi “ponte” che anticipano il secondo capitolo. A causa della pandemia, la ...

Advertising

_diana87 : #TomHolland è un grande fan di #Euphoria e sarebbe disposto ad apparire nella seconda stagione... - amantecnologia : COD 2022 : Anche il noto insider Tom Henderson conferma ancora una volta che nel 2022 vedremo il sequel di Modern W… - f4ngirl0 : RT @clowndimerda: Tutti d’accordo sul fatto che cherry ha portato la recitazione di Tom totalmente su un altro livello vero?Ha recitato que… - mar_blythe : RT @clowndimerda: Tutti d’accordo sul fatto che cherry ha portato la recitazione di Tom totalmente su un altro livello vero?Ha recitato que… - giadar582 : RT @clowndimerda: Tutti d’accordo sul fatto che cherry ha portato la recitazione di Tom totalmente su un altro livello vero?Ha recitato que… -

Ultime Notizie dalla rete : Vedremo Tom

OptiMagazine

come andrà.Oggi pomeriggioNiccolò Cannone impegnato a saltare nelle touche ed a spingere nelle ... Pascal Gauzere (Francia) Assistente 2 : Christophe Ridley (Inghilterra) TMO:Foley (Inghilterra) ...Tom Holland in Euphoria 2? Un sogno per i fan, ma anche per lo stesso attore. Attualmente impegnato sul set di Spider-Man 3, l’interprete del giovane Peter Parker non ha nascosto di essere un grande f ...come testimonia il video pubblicato in queste ore in cui vediamo Tom Holland, George Clooney e altri colleghi alle prese con una singolare cover. La canzone in questione è la celebre Dynamite dei ...