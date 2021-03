Urbino | studenti in piazza sorpresi dalla polizia senza motivazioni | scattano cinque maxi multe

Advertising

We_Pesaro : RT @vivereurbino: Contributo straordinario alle famiglie marchigiane con figli studenti per l'acquisto di un PC fisso o portatile https://t… - vivereurbino : Contributo straordinario alle famiglie marchigiane con figli studenti per l'acquisto di un PC fisso o portatile… -

Ultime Notizie dalla rete : Urbino studenti

Corriere Adriatico

Ancora sanzioni auniversitari di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Nel pomeriggio di venerdì sono stati effettuati servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle ...... 441 in provincia di Ancona, 153 in quella di Pesaro -, 59 nel Fermano, 78 nel Piceno e 43 ... 3 rilevati in ambito assistenziale, 9 contatti con il coinvolgimento di, 1 rilevato ...URBINO Ancora sanzioni a studenti universitari di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Nel pomeriggio di venerdì sono stati effettuati servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle ...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6648 tamponi: 3781 nel percorso nuove diagnosi (di cui 947 nello screening con percorso Antigenico) e 2 ...