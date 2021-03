Ultime Notizie Roma del 14-03-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021)dailynews radiogiornale dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuove richieste in diverse regioni per decessi sospetti in seguito alla somministrazione del vaccino di astrazeneca dopo la morte a Biella di un docente che si era vaccinato ieri il commissario dell’Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso le somministrazioni del Porto relativa alla dose sotto accusa inchiesta anche a Bologna e sulla morte di un insegnante una decina di giorni dal vaccino l’ordine dei medici chiede uno scudo penale per gli operatori sanitari Ministero della Salute chiarisce le uniche Torri te che possono decidere sulla sicurezza dei vaccini sono AIFA ed Ema e c’è piena fiducia sulla loro sorveglianza in Italia 180 mila dosi in 24 ore la CEI chiede di accelerare le decisioni per una rapida somministrazione dei vaccini anziani e soggetti fragili sono 21315 positivi al test ...