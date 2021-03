Torino-Inter 1-2 | Stellini | “Conte è soddisfatto | ma ci aspettano altre partite difficili”

(Di domenica 14 marzo 2021) “non semplici da giocare contro squadre alle quali i punti servono come a noi, che si difendono bene e non concedono molto. Noi siamo stati bravi a sfruttare prima un episodio e poi ancora bravi a trovare una grande giocata. Aspettavamo di trovare grande difficoltà,e ha fatto i complimenti a tutti. Dicome queste ce ne saranno”. Queste le parole del vice allenatore dell’, Cristian, al termine della vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il, con il collaboratore dia sostituire il tecnico leccese fermato dal giudice sportivo: “Avevamo Eriksen con qualche problema fisico ma stava bene, ci aspettavamo da lui e Sanchez un cambio di marcia. C’avevamo lavorato in ...

A margine della sfida contro il Torino, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Sky. SULLA PARTITA - 'Il Torino ha bisogno di punti, noi anche per restare in testa alla classifica ed è stata una ...' Lautaro Martinez è una delle note positive di questa Inter che comincia a consolidare il primo posto in classifica dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino. Intervistato da Sky Sport, "el Toro" ... Le dichiarazioni rilasciate da Lautaro Martinez dopo Torino-Inter, partita decisa proprio da un gol dell'attaccante argentino ...