Tirreno-Adriatico 2021: Mathieu van der Poel trionfa a Castelfidardo con un assolo da fuoriclasse. Un Pogacar mostruoso chiude la pratica (Di domenica 14 marzo 2021) Un fuoriclasse assoluto, che si è esaltato in una giornata perfetta per le sue caratteristiche. Strappi, vento e pioggia, le condizioni ideali per Mathieu van der Poel che non poteva non timbrare il cartellino nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2021, da Castellalto a Castelfidardo. Il fenomeno dell’Alpecin-Fenix non attende i rivali, va via in solitaria e distrugge la concorrenza, salvo poi crollare sul finale: la vittoria arriva, ma con il brivido. Alle sue spalle un eccezionale Tadej Pogacar è riuscito a staccare tutti, ipotecando il successo finale e sfiorando quasi la clamorosa doppietta. Prima ora di gara percorsa a velocità folli, con una media addirittura superiore ai 55 km/h. È riuscita ad andar via di forza una fuga di cinque uomini: ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Unassoluto, che si è esaltato in una giornata perfetta per le sue caratteristiche. Strappi, vento e pioggia, le condizioni ideali pervan derche non poteva non timbrare il cartellino nella quinta tappa della, da Castellalto a. Il fenomeno dell’Alpecin-Fenix non attende i rivali, va via in solitaria e distrugge la concorrenza, salvo poi crollare sul finale: la vittoria arriva, ma con il brivido. Alle sue spalle un eccezionale Tadejè riuscito a staccare tutti, ipotecando il successo finale e sfiorando quasi la clamorosa doppietta. Prima ora di gara percorsa a velocità folli, con una media addirittura superiore ai 55 km/h. È riuscita ad andar via di forza una fuga di cinque uomini: ...

Advertising

JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 5: Castellalto - Castelfidardo ????? 205 km ? 11:20 ?? ~ 16:10 #??… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - LucaGadda75 : Questa Tirreno Adriatico è pazzesca. In 5 giorni ha condensato le emozioni di un grande giro. Sono stanco solo a v… - VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Giornata da ricordare alla #TirrenoAdriatico! Mathieu Van Der Poel attacca a 60km dal traguardo per poi resistere all… - mondialinet : Tirreno-Adriatico 2021, capolavoro Van Der Poel a Castelfidardo - -