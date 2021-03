Speranza | «Nessuno si diverte a chiudere | ma la salute viene prima | con i vaccini la svolta è vicina»

(Di domenica 14 marzo 2021) «si». Ma «quando sale la pressione sugli ospedali c’è poco da fare». Il ministro dellaRoberto, in un’intervista al quotidiano la Repubblica, ha spiegato così le ragioni che hanno spinto il governo a varare le nuove restrizioni anti Coronavirus in vigore dal 15 marzo. L’obiettivo è riportare la curva dei contagi sotto controllo, nonostante la presenza delle varianti Covid. «C’è però bisogno di alcune settimane per vedere gli effetti. Per questo il decreto vige fino a Pasqua», ha aggiunto il ministro. Ma non ci sono solo le restrizioni. La grande novità rispetto all’autunno è infatti rappresentata dai. E perogni dose somministrata è un passo verso l’uscita dalla crisi: «Solo negli ultimi tre giorni abbiamo ...

si diverte a chiudere. Come ministro della Salute, ho l'obbligo morale e il dovere costituzionale di tutelare un diritto fondamentale di ogni individuo'. Lo dice Roberto Speranza. Non si tratta di un giudizio politico, nessuno si diverte a chiudere". Così il ministro della Salute, Speranza, su Repubblica. "La campagna di vaccinazione è in corso. Non ci sono solo le misure ... Speranza: "Vaccini in Italia e in Europa sono tutti efficaci e sicuri, ma ciò non toglie che continueremo a verificare e controllare" ... Erano previsti 16 milioni di vaccini entro il 30 marzo, ma ad oggi solo la metà è stata effettivamente consegnata E che si viaggi a un ritmo di 500 mila somministrazioni al giorno, ovvero tre volte di ...