Sondaggi, Demos-Repubblica: fiducia in Draghi già in calo, risale Conte (Di domenica 14 marzo 2021) Tra gli ultimi Sondaggi politici spicca quello realizzato da Demos per conto del quotidiano La Repubblica. Il dato più significativo che emerge dalla rilevazione è quello sul gradimento dei leader politici. Nel campione intervistato da Demos inizia già a calare la fiducia nel nuovo premier Mario Draghi, mentre risale quella nell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Novità significative anche nelle intenzioni di voto per i partiti. (segue dopo la foto) Sondaggio Demos: il gradimento per i leader politici Secondo il Sondaggio Demos il gradimento per Mario Draghi è in calo di due punti percentuali nell'ultimo mese e ora è a quota 69.

