Sala sceglie i Verdi. Più Usa, meno Cina: ecco la loro politica estera (Di domenica 14 marzo 2021) Nell’ultima settimana due fatti hanno riacceso i riflettori sui Verdi. Il primo è la svolta green di Beppe Sala, sindaco di Milano, che in un’intervista a Repubblica ha annunciato: “Ho deciso, aderisco ai Verdi europei”. Una scelta di campo che potrebbe cambiare la politica milanese – e non solo – decisa a pochi mesi dalle elezioni amministrative in autunno. Alle quali, dunque, Sala si presenterà green dopo cinque anni da sindaco indipendente. Il secondo è rappresentato dalle elezioni in due land tedeschi, Baden-Württemberg e Renania-Palatinato, alle quale i Verdi si sono presentati in forte ascesa. Due fatti che si possono riassumere in uno scenario: quello che vede i Verdi tedeschi, il motore dei Verdi europei, ora saldamente secondo partito in ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Nell’ultima settimana due fatti hanno riacceso i riflettori sui. Il primo è la svolta green di Beppe, sindaco di Milano, che in un’intervista a Repubblica ha annunciato: “Ho deciso, aderisco aieuropei”. Una scelta di campo che potrebbe cambiare lamilanese – e non solo – decisa a pochi mesi dalle elezioni amministrative in autunno. Alle quali, dunque,si presenterà green dopo cinque anni da sindaco indipendente. Il secondo è rappresentato dalle elezioni in due land tedeschi, Baden-Württemberg e Renania-Palatinato, alle quale isi sono presentati in forte ascesa. Due fatti che si possono riassumere in uno scenario: quello che vede itedeschi, il motore deieuropei, ora saldamente secondo partito in ...

